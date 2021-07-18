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Власти Крыма заявили о намерении наказать организаторов водной блокады

  /   Обновлено: 18 июля 2021 08:14
Политика
Власти Крыма заявили о намерении наказать организаторов водной блокады
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Симферополь, 18 июля. Организаторов водной блокады Крыма привлекут к уголовной ответственности. Об этом заявил глава рабочей группы по оценке ущерба, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Рабочая группа уже подготавливает все необходимые для этого документы. Об этом Фикс рассказал РИА Новости.

«Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой», — сказал он.

Сумма ущерба от водной блокады полуострова составляет 1,47 трлн рублей. Как только все необходимые документы будут готовы, иск передадут в суд.

Евросоюз должен направить миссию в Крым и отреагировать на блокаду полуострова со стороны Украины, ранее заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец. По его словам, Евросоюз должен направить миссию в Крым для оценки действий Украины и наказать инициаторов всех блокад на полуострове.

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