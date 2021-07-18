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Финский главврач уверена в полезности вакцины от COVID-19 для беременных
Общество
Финский главврач уверена в полезности вакцины от COVID-19 для беременных
pexels.com  /  Amina Filkins

Хельсинки, 18 июля. Главврач Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Ханна Нохинек уверена, что вакцина от коронавируса для беременных женщин скорее полезна, чем вредна.

Эксперт утверждает, что в своем подходе она и ее организация опираются на научные публикации и данные, полученные за время кампании вакцинации. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Нам известно, что у беременных женщин риск заразиться коронавирусом выше, чем у небеременных женщин того же возраста. На это влияют физиологические изменения, связанные с беременностью», — говорит Нохинек.

Она добавила, что решение о получении прививки каждый человек принимает самостоятельно. Необходимо учитывать все плюсы и минусы такого шага, хотя последние вакцины показывают крайне высокую эффективность.

«Пока информации о пороках развития у младенцев, матери которых переболели коронавирусом во время беременности, нет. Однако нам известно, что высокая температура во время беременности может спровоцировать преждевременные роды», — рассказывает Нохинек.

Институт отмечает, что вакцинироваться можно как на ранних, так и на поздних сроках беременности. Однако главврач рекомендует получить прививку как можно быстрее, пока организм не подвергается серьезной нагрузке от плода.

«Для выявления редких побочных эффектов исследовать десятки тысяч человек недостаточно — нужны результаты сотен тысяч человек. Эта информация появится только спустя какое-то время. Если будет выявлен вред, мы будем прояснять ситуацию на предмет того, какой эффект у вакцины преобладает», — резюмирует доктор.

Ранее акушер-гинеколог Владимир Шапкайц рассказал, можно ли делать прививку женщинам во время менструации.

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беременность вакцина коронавирус COVID-19
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