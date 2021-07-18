Звезда «Гарри Поттера» Дэвид Тьюлис тайно женился на француженке

Блэкпул, 18 июля. Английский актер, писатель, режиссер и сценарист Дэвид Тьюлис женился на своей возлюбленной Гермине на тайной церемонии после того, как «влюбился с первого взгляда».

58-летний Дэвид посвятил своей жене пост в Instagram. Он поделился фотографией, где можно увидеть их сладкий поцелуй. По словам актера, первое знакомство произошло несколько лет назад, передает The Sun.

«Она была в вишнево-красном платье в белый горошек и курила табак из глиняной трубки<...>Она сказала мне, что была отставной директрисой бродячего блошиного цирка. Я подумал, что она шутит, но это было правдой. Ça a été un coup de foudre [Это была любовь с первого взгляда]», — рассказал актер.

Дэвид ранее был женат на Анне Фрил, с которой расстался в 2010 году. Он воспитывает 16-летнюю дочь Грейси. До этого актер был женат на актрисе Саре Шугармен, пара рассталась еще в 1994 году.