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Медики рассказали, как спастись от обезвоживания при жаре
Общество
Медики рассказали, как спастись от обезвоживания при жаре
pixabay.com  /  klimkin

Москва, 18 июля. Каждому организму нужна вода, а особенно в летний сезон. В жару тело тратит много влаги на регуляцию температуры. Медики объяснили, как избежать обезвоживания.

Врачи рекомендуют есть воду. Она попадает в наш организм не только через напитки, но и через продукты питания. Например, это могут быть овощи, ягоды и фрукты: огурцы, помидоры, редис, арбуз, клубника, грейпфрут и т д. Они состоят из около 90% воды. Об этом сообщает ИноСМИ.

Вред напитков

Не все, что мы можем выпить, способно пополнить наш водный баланс. Алкоголь (как пиво, так и крепкие виды), энергетики, кофе, газировка — все это только провоцирует обезвоживание. Во всех этих напитках есть сахар, соль и прочие вещества.

Холодный душ

При высокой температуре воздуха мы сильно потеем, из-за чего наш организм расходует много воды, пока выделяет пот. Короткая холодная водная процедура поможет охладить тело и сохранить водный баланс.

Симптомы

Об обезвоживании может сигнализировать сам организм. Если моча темная, то воды в теле не хватает. Также на это указывает головная боль, зуд, сухая кожа и постоянная усталость.

Ранее кардиолог Владимир Подхомутников назвал незаметный признак приближающегося инфаркта.

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