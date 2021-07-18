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Роспотребнадзор: заразные штаммы коронавируса вытесняют все остальные в мире

  /   Обновлено: 18 июля 2021 07:59
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Общество
Роспотребнадзор: заразные штаммы коронавируса вытесняют все остальные в мире
pixabay.com

Москва, 18 июля. Более заразные варианты COVID-19 вытесняют те, что безобиднее, и это естественный процесс, рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Более «спокойные» штаммы медленнее размножаются, и поэтому постепенно исчезают. Однако тяжесть заболевания от этого не ухудшается и не прогрессирует, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются», — пояснил эксперт.

Активная заразность связана с повышением эффективности вируса. По этой причине она не прогрессирует: паразит не стремится убивать своего хозяина, пояснил ученый.

Также россиян предупредили, что в жаркую погоду риск тяжело заболеть коронавирусом выше, чем в другое время года. Это связано с людьми, у которых проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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коронавирус COVID-19 штамм
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