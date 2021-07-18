Роспотребнадзор: заразные штаммы коронавируса вытесняют все остальные в мире

Москва, 18 июля. Более заразные варианты COVID-19 вытесняют те, что безобиднее, и это естественный процесс, рассказал руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

Более «спокойные» штаммы медленнее размножаются, и поэтому постепенно исчезают. Однако тяжесть заболевания от этого не ухудшается и не прогрессирует, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Если появляется более агрессивный вариант вируса, он заражает больше людей, в это время другие варианты вируса не размножаются», — пояснил эксперт.

Активная заразность связана с повышением эффективности вируса. По этой причине она не прогрессирует: паразит не стремится убивать своего хозяина, пояснил ученый.

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