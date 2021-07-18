Киев, 18 июля. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что санкции против «Северного потока — 2» бессмысленны. Украинцы в ответ высмеяли свою власть.

Глава Белого дома подчеркнул, что ограничения нецелесообразны, поскольку газопровод уже фактически достроен. Об этом пишет Regnum.

«Даже американцы поняли безосновательность этих санкций против «Северного потока — 2», и только украинская ущербная власть требует продолжения санкций. Ну не идиоты ли?» — задался вопросом Alex L.

Пользователь доктор Тахир С. саркастично отметил поддержку Украины в этой ситуации. По его мнению, это итог безуспешных переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Берлине.

«Ну что, Зеленский, помог тебе твой Запад, поддержал? Когда вы, придурки, поймете истину? Своя рубашка ближе к телу…» — отреагировала Надежда С.

Эля С. не удивилась словам Байдена. Она отметила, что он произнес то, что все и так давно увидели.

«Уважаемая власть, пора уже бороться с бедностью, оставьте в покое то, что вам не принадлежит», — пишет Ирина С.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве объяснил, почему Украина обречена на фиаско во время переговоров в США.