Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня

Более 25 человек пострадали при утечке химикатов в аквапарке Техаса По меньшей мере 26 человек обратились за медицинской помощью после утечки химикатов в аквапарке в окрестностях Хьюстона американского штата Техас. Об этом сообщает NBC. Пострадавший в результате происшествия трехлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего процедуру обеззараживания после инцидента прошли 60 человек. Поиск источника утечки продолжается, кроме того, в районе аквапарка идет мониторинг качества воздуха. Администрация сообщила, что до конца дня развлекательный комплекс будет закрыт.

Умер второй пострадавший в ДТП на западе Москвы ребенок Госавтоинспекция Москвы / Еще один ребенок, которого на пешеходном переходе в Москве сбила 18-летняя студентка на Mazda, скончался. Ему, по уточненным данным, было три года. Ранее умер пятилетний мальчик, получивший травмы во время наезда автомобиля. В больнице остается девятимесячный малыш, который также попал под колеса иномарки. Накануне виновницу ДТП Валерию Башкирову суд отправил под домашний арест на два месяца. Студентке грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

В Олимпийской деревне зафиксированы случаи COVID-19 Global Look Press / Wang Zijiang/XinHua Два иностранных спортсмена, которые проживают в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на заражение коронавирусом. Соответствующей информацией поделился оргкомитет «Токио-2020». Личные данные атлетов не разглашаются в целях сохранения конфиденциальности. Ранее врачи зафиксировали первый случай заражения ковидом на территории Олимпийской деревни в японской столице. Личность заболевшего также держится в секрете. При этом примерно 15 новых случаев инфицирования были зарегистрированы среди тех, кто связан с организацией Олимпийских игр.