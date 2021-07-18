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Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня
Видео
Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня
pixabay.com  /  PD

 

Более 25 человек пострадали при утечке химикатов в аквапарке Техаса

По меньшей мере 26 человек обратились за медицинской помощью после утечки химикатов в аквапарке в окрестностях Хьюстона американского штата Техас. Об этом сообщает NBC. Пострадавший в результате происшествия трехлетний ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии. Всего процедуру обеззараживания после инцидента прошли 60 человек. Поиск источника утечки продолжается, кроме того, в районе аквапарка идет мониторинг качества воздуха. Администрация сообщила, что до конца дня развлекательный комплекс будет закрыт.

Умер второй пострадавший в ДТП на западе Москвы ребенок

Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня
Госавтоинспекция Москвы  / 

Еще один ребенок, которого на пешеходном переходе в Москве сбила 18-летняя студентка на Mazda, скончался. Ему, по уточненным данным, было три года. Ранее умер пятилетний мальчик, получивший травмы во время наезда автомобиля. В больнице остается девятимесячный малыш, который также попал под колеса иномарки. Накануне виновницу ДТП Валерию Башкирову суд отправил под домашний арест на два месяца. Студентке грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

В Олимпийской деревне зафиксированы случаи COVID-19

Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня
Global Look Press  / Wang Zijiang/XinHua

Два иностранных спортсмена, которые проживают в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на заражение коронавирусом. Соответствующей информацией поделился оргкомитет «Токио-2020». Личные данные атлетов не разглашаются в целях сохранения конфиденциальности. Ранее врачи зафиксировали первый случай заражения ковидом на территории Олимпийской деревни в японской столице. Личность заболевшего также держится в секрете. При этом примерно 15 новых случаев инфицирования были зарегистрированы среди тех, кто связан с организацией Олимпийских игр. 

Российские фильмы получили награды в Каннах

Утечка химикатов в аквапарке Техаса. События дня
Global Look Press  / Terence Baelen/Keystone Press Agency

Российские фильмы заслужили награды в различных номинациях 74-го кинофестиваля в Каннах. Ленте Киры Коваленко «Разжимая кулаки» присудили главный приз параллельной программы «Особый взгляд». Гран-при получил фильм «Купе номер шесть», в котором главную роль сыграл Юра Борисов. Финский режиссер Юхо Куосманен снял эту картину в нашей стране при поддержке Министерства культуры России. Еще один отечественный кинопродукт — работа Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» — остался без наград. Главного приза кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви» — удостоился хоррор «Титан» француженки Джулии Дюкорно. В основную программу Каннского фестиваля вошли 24 фильма.

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