Татьяна Буланова показала архивное видео с покойным актером Артемом Анучковым

Москва, 18 июля. Певица Татьяна Буланова почтила память друга и опубликовала архивное видео с актером Артемом Анучковым, где он исполняет песню Льва Лещенко «Прощай».

На кадрах он выступает в черном смокинге, а публика ему подпевает. Актер Артем Анучков умер 6 июня в возрасте 39 лет. Звезда сериалов «Ментовские войны» и «Мажор» стал жертвой последствий, вызванных коронавирусом.

«Артем, царствие тебе небесное! Как же тебя не хватает!» — подписала публикацию Буланова.

Артистка много лет состояла в дружеских отношениях с Артемом Анучковым. Они часто вместе появлялись на светских мероприятиях. Поэтому часто ходили слухи, что артистов связывает не только дружба. Буланова всегда пресекала подобные слухи. Она записала с Анучковым две композиции — «Разные судьбы» и «Мосты».

Недавно от последствий коронавируса умер кинорежиссер, член правления «Мосфильма» Владимир Меньшов. Ему было 81 год.