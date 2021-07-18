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Мясников заявил об эффективности вакцины от коронавируса после болезни
Общество
Мясников заявил об эффективности вакцины от коронавируса после болезни
instagram.com  /  @alexander_myasnikov1

Москва, 18 июля. Российский доктор и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос, зачем человеку прививаться, если он переболел и у него выработались антитела.

Подошли результаты исследований, направленных на изучение защитного иммунитета тех, кто переболел COVID-19, кто не болел и поставил прививку и тех, кто переболел и вакцинировался. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

Оказалось, что у тех, кто уже переболел, иммунитет хорошо защищает от типов коронавируса, которые и вызвали эту болезнь. От новых штаммов тоже защищает, но очень плохо. Те, кто прошел вакцинацию, хорошо защищены от всех штаммов коронавируса, кроме южноафриканского. Иммунитет у тех, кто переболел и привился, гораздо сильнее иммунитета первых двух типов людей. Такой иммунитет хорошо защищает от всех известных штаммов коронавируса.

Ранее Мясников объяснил важность вакцинации на примере третьей волны COVID-19. Врач обратил внимание россиян на то, что антитела после вакцинации появляются спустя полтора-два месяца, а до этого времени организм остается не защищенным. Именно поэтому текущие показатели заражений и смертности — это результат беспечности в более спокойный период, когда всех предупреждали о важности вакцинации.

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