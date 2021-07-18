МВД оценило необходимость создания миграционного кодекса в России

Москва, 18 июля. Достаточных предпосылок для разработки миграционного кодекса России нет. Об этом заявили в пресс-службе МВД РФ.

В МВД России была создана специальная группа, которая занималась вопросом систематизации и кодификации миграционного законодательства. По итогам работы было принято единогласное мнение, что миграционное законодательство в РФ в качестве самостоятельной отрасли до настоящего времени не сформировалось. Оно также не включает нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы социальных, трудовых, жилищных и других сфер.

«В этой связи было признано, что разработка Миграционного кодекса не имеет достаточных предпосылок», — сказали в пресс-службе министерства в интервью ТАСС.

Недавно в МВД России рассказали, в каких случаях решение о признании пребывания иностранцев в России может быть нежелательным.