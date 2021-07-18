«Возлюбленный станет заклятым врагом»: знаки зодиака, которые не прощают измену

Москва, 18 июля. Для представителей трех знаков измена — это крест на отношениях и причина вычеркнуть предателя из своей жизни.

Выяснение отношений, битье посуды и бурные ссоры — все это неизбежно, если изменить Овну. А когда страсти улягутся за всем этим неизбежно последует расставание. И как бы сильно предатель не просил прощения, Овны слишком упрямы, чтобы изменить свое решение.

Тот, кто обманул доверие Тельцов, навсегда будет вычеркнут из их жизни, ведь для представителей этого знака доверие в отношениях является самым главным.

Кто изменил Скорпионам, сильно пожалеет об этом. Эти знаки не только не простят обидчика, но и будут жестоко и изощренно мстить ему. Когда чувства Скорпионов растоптаны, от влюбленности не останется и следа, а бывший избранник станет заклятым врагом.

Недавно астролог Элеонора Гинзбург назвала знаки зодиака, которым в июле повезет в любви.