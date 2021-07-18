Экспресс-тесты на алкоголь для водителей внедрят в России

Москва, 18 июля. Планируется внедрить новый способ тестирования на наличие в крови алкоголя. Инспекторы при проверке смогут в течение нескольких секунд определить степень опьянения водителя.

Прежде чем попросить подозрительного водителя дунуть в алкотестер или проехать на медосвидетельствование, сотрудники ГИБДД обязаны проанализировать внешний вид и поведение. В числе признаков опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, покраснения на лице и «не соответствующее обстановке поведение». Кроме этого они внимательно смотрят на реакцию: как ведет себя водитель, нервничает он или спокоен, если прямо поставить вопрос об опьянении.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» остается актуальным вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых «экспресс-тестов». Применение подобных средств минимизирует потерю времени при проведении медосвидетельствования и дальнейшую бумажную волокиту, передает RT.

Ранее МВД озвучило условия нежелательного нахождения иностранцев в России. Прежде всего сотрудники службы обращают внимание на создание реальной угрозы для обороноспособности или безопасности государства.