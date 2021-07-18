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Кардиолог Подхомутников назвал незаметный признак приближающегося инфаркта

  /   Обновлено: 18 июля 2021 07:00
Общество
Кардиолог Подхомутников назвал незаметный признак приближающегося инфаркта
pixabay.com

Москва, 18 июля. Любая сильная боль свидетельствует о сбое в работе организма, а не является временным недомоганием, которое нужно перетерпеть или бездумно погасить таблетками.

Поэтому на такие сигналы важно обращать внимание, особенно, если дело касается сердца, рассказал доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, кардиолог Владимир Подхомутников в беседе с «Доктор Питер».

Если вы ощущаете давящую боль в грудной клетке, которая отдает в руку или под лопатку, то следует немедленно обратиться к врачу. Особенно стоит насторожиться, если этот симптом сопровождается холодным потом, необъяснимой тошнотой или болью в животе.

Недавно медики предупредили, что есть три продукта, которые пагубное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы при неумеренном употреблении. Открывает этот список красное мясо, затем следует выпечка из белой муки и бекон.

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здоровье инфаркт кардиолог
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