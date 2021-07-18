Россиян предостерегли от резкого охлаждения в жаркую погоду

Москва, 18 июля. Резкое охлаждение вспотевшего человека может понизить его иммунитет, заявил врач Андрей Тяжельников.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы отметил, что перепад температур в жару представляет большую опасность. Если после жары оказаться в помещении с кондиционером, организм может испытать стресс, который приведет к снижению иммунитета.

«Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами», — сообщил РИА Новости Тяжельников.

Специалист призвал охлаждать воздух в машине постепенно и избегать слишком низкой температуры. Кроме того, не следует вспотевшим выходить на улицу в ветреную погоду.

В жару нужно находиться в комфортной температуре до 25 градусов. Эффективно охладиться поможет прохладный душ, подчеркнул специалист.

Ранее врач общей практики Роман Демин рассказал россиянам, как пережить аномальную жару. Специалист подчеркнул, что во время жары заниматься спортом противопоказано.