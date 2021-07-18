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Астролог рассказал, какой фильм описывает жизнь каждого знака зодиака
Общество
Астролог рассказал, какой фильм описывает жизнь каждого знака зодиака
Невские Новости

Москва, 18 июля. Если Овны — типичные герои фильма «Дьявол носит Prada», то жизнь Львов больше всего описывает фильм с Одри Хепберн «Завтрак у Тиффани».

Чувственные и творческие Рыбы найдут себя в фильме «Ла-Ла-Ленд», в которых герои строят свою жизнь вокруг двух постоянных — любви и творчестве. При этом Водолеи, которые тоже отличаются отменной фантазией и творческим мышлением, скорее увидят себя в глубокомысленном, мистическом фильме «Прибытие», которое описывает встречу человечества с инопланетной формой жизни.

Практичным Девам, не лишенным романтики, больше всего подходит фильм «Я — начало», в котором сочетается наука и чудо. А вот идеалисты-Раки больше всего проникнутся «Вечным сиянием чистого разума», в котором в конечном итоге любовь побеждает, но лишь после череды преград и трудностей.

Астрологи сделали гороскоп на 18 июля. Согласно ему, Овнам категорически запрещено пасовать перед трудностями, а Девам приготовиться к серьезным разговорам.

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