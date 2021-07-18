Якутский аэропорт отменил рейсы из-за смога от лесных пожаров

Якутск, 18 июля. Сильное задымление из-за лесных пожаров стало причиной задержки самолетов в аэропорте Якутска.

Рейсы на прибытие и на отправление задержаны из-за отсутствия видимости. Ожидается улучшение метеоусловий. Сведения о времени выполнения рейсов появятся по факту улучшения погоды. Об этом сообщили в аккаунте аэропорта в Instagram.

Самолеты Минобороны России приступили к тушению лесных пожаров в Якутии. За сутки авиации удалось скинуть около 750 тонн воды. Отмечается, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации произвели сброс более 330 тонн воды на очаги самых крупных лесных пожаров.