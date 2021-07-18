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Весы пойдут за советом, а Скорпионы примут решение: гороскоп на 18 июля
Общество
Весы пойдут за советом, а Скорпионы примут решение: гороскоп на 18 июля
Невские Новости

Москва, 18 июля. Астрологи рассказали, кого из представителей зодиакального круга ожидает трудный день 18 июля.

Тяжелее всего придется Овнам. Целый мир может строить им преграды, на что астрологи однозначно говорят не сдаваться и упорно гнуть свою линию. Лишь в этом случае представители этого знака получат желаемое. Тельцам же будет трудно собраться с силами, поэтому звезды будут их мотивировать специально, подсовывая либо соблазнительные условия для активных действий, либо дедлайны и авралы.

Ракам придется весь день возвращать себя с небес на землю, чтобы не влипнуть в неприятности, и это будет даваться им нелегко. Однако и каких-то важных вопросов решать им 18 июля не придется. В отличие от Дев, которым сегодня по звездам предстоит обсуждать важные вопросы, находить компромиссы и пытаться урегулировать сложные ситуации. Весам же придется обращаться за советом или даже помощью. Скорпионов ожидает день полный решительных действий и трудных решений, которые могут оказать влияние на дальнейшую жизнь.

Недавно астролог Павел Глоба также раскрыл, кого из зодиакального круга ждут приключения этим августом. Приготовиться к событиям следует Ракам, Скорпионам и Близнецам.

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