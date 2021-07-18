Вертолет эвакуировал пострадавших при столкновении двух поездов в Приамурье

Благовещенск, 18 июля. Спасательные службы приступили к эвакуации пострадавших в результате лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области.

Эвакуация пострадавших производится с использованием вертолета. Об этом сообщил директор аэропорта города Зея Альберт Якомас в интервью ТАСС. После посадки вертолета пострадавших доставят в больницу Зеи.

«Около 11:00 (05:00 по московскому времени) борт сел в районе места трагедии, взял пострадавших и примерно через 30–40 минут будет садиться на Заречной Слободе в Зее», — сказал Якомас.

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак на участке необщего пользования. По предварительным данным, причиной происшествия стал сердечный приступ у одного из машинистов.

Недавно два грузовых поезда частично сошли с рельсов на перегоне «Урюм — Нанагры» в Могочинском районе Забайкалья. Сообщается, что пострадавших нет.