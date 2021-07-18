Движение паромов на Лене остановили из-за нулевой видимости от пожаров

Якутск, 18 июля. Власти Якутии остановили движение паромов на реке Лене. Причиной такого решения стала нулевая видимость от дыма лесных пожаров.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба администрации главы и правительства региона. Движение судов приостановили на основании правил безопасности судоходства.

Густой смог с запахом гари распространился на Якутск. Лабораторные исследования показали, что допустимая концентрация по взвешенным частицам в воздухе превышена. Город окутал дым в результате лесных пожаров в Горном районе, где ранее зафиксировали 34 очага возгораний.

Недавно жители города Мирного в Республике Саха жаловались на недостаток воздуха. Люди сообщили, что маски и респираторы не спасают от дыма.