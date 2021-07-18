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NASA сообщило о найденных местах утечки воздуха на МКС
Общество
NASA сообщило о найденных местах утечки воздуха на МКС
pxhere.com

Москва, 18 июля. Астронавты NASA вместе с российскими специалистами определили возможные места утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).

Представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности Дэвид Уэст сообщил, что во время продолжающегося поиска в российском модуле «Звезда» были определены несколько возможных мест утечек. Три из них были заделаны накладками или герметиком.

Уэст отметил, что это пока не полностью уменьшило темп утечки. Он при этом подчеркнул, что утечка воздуха из промежуточной камеры российского модуля не представляет опасности для членов экипажа.

Ранее американскому астронавту на МКС заменили скафандр из-за ряда проблем. Так, в снаряжении американца были обнаружены дефекты после предыдущего выхода.

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мкс nasa утечка воздуха
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