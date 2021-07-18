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Политика
СБУ ждет Шойгу в Мариуполе 20 июля для вручения письменного подозрения
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СБУ ждет Шойгу в Мариуполе 20 июля для вручения письменного подозрения

  /   Обновлено: 18 июля 2021 06:05
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Политика
СБУ ждет Шойгу в Мариуполе 20 июля для вручения письменного подозрения
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Киев, 18 июля. Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала главу Минобороны России Сергея Шойгу в Мариуполь 20 июля для «вручения письменного подозрения», сообщило украинское издание «Главком».

Украинская сторона вменяет Шойгу «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». СБУ требует, чтобы российский министр прибыл в главное управление ведомства в Донецкой и Луганской областях. Подписал повестку старший следователь ГУ СБУ Тарас Бутенко.

Ранее редактор издания Politrussia Руслан Осташко поддержал мнение Президента России Владимира Путина о роли Запада в конфликте между Москвой и Киевом. Эксперт заявил о прямом участии Запада в конфликте между Россией и Украиной.

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Все новости / Политика / СБУ ждет Шойгу в Мариуполе 20 июля для вручения письменного подозрения
украина россия минобороны рф шойгу сбу
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