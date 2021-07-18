Стрельба случилась около бейсбольного стадиона в Вашингтоне

Вашингтон, 18 июля. Стрельба случилась в районе бейсбольного стадиона в Вашингтоне. Соответствующей информацией поделились представители полиции.

Сообщается, что стреляли в двух человек. Правоохранители ведут активное расследование. Сейчас угроза отсутствует. Бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» заявил, что в результате происшествия был приостановлен матч. Спортсмены его позже доиграют.

Недавно в результате перестрелки в Детройте погиб один человек и пятеро получили ранения. Вооруженный конфликт произошел рядом с банкетным залом.