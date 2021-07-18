«Даже не надкусила»: поклонники не поверили в любовь Алсу к бургерам

Москва, 18 июля. Певица Алсу в своем Instagram прорекламировала одну из популярных сетей ресторанов быстрого питания, но вызвала критику фанатов.

Исполнительница опубликовала фото, на котором держит в руке бургер, перед ней на столе находится набор с разными гамбургерами, газировкой и картофелем фри. Алсу не назвала бренд ресторана, но сообщила, что обожает такую еду.

«ЗОЖ? Не, не слышали. Как говорит моя мама, все, что требует организм, — полезно (в меру, конечно)»,— написала Алсу.

Подписчики не поверили, что Алсу на самом деле стала есть всю попавшую на фото еду. Фолловеры отметили, что артистка даже не откусила от бургера. Фанаты ответили певице, что неправильно рекламировать фастфуд, который она не стала бы есть.

«Никогда не поверила бы, что вы это едите», «Ни разу даже не надкусила», «Когда деньги не пахнут, неважно, что рекламировать… Вот и пропагандируют», «Разве это можно рекламировать?» — отмечали комментаторы.

Ранее Алсу опубликовала в Сети свежее фото в летнем платье после празднования дня рождения и подогрела слухи о скором пополнении в семействе. Пользователи Сети тут же обратили внимание на интересную деталь — подол платья в районе живота Алсу кажется слишком свободным.