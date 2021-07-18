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Немецкого депутата в канцлеры осудили за смех во время речи о наводнении

  /   Обновлено: 18 июля 2021 05:53
Политика
Немецкого депутата в канцлеры осудили за смех во время речи о наводнении
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 18 июля. Немецкие политики и пользователи Сети раскритиковали за неуместный смех кандидата в канцлеры ФРГ Армина Лашета за смех во время речи о последствиях наводнения.

На пресс-конференции президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер говорил о последствиях наводнения в стране, в ходе которого погибло 140 немцев. В это время Лашет разговаривал со своими коллегами и смеялся.

«Я действительно потерял дар речи», — написал генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль в Twitter.

Он назвал поведение политика неприличным и возмутительным. Член СДПГ Карл Лаутербах заявил, что такое поведение раздражает. Пользователи Сети в свое время назвали Армина Лашета «невыносимым».

Из-за наводнения в районе Берхтесгаденер-Ланд был введен режим ЧС. Там растет уровень воды в реках, а жителей некоторых домов эвакуировали, передает RT.

Ранее количество погибших в результате наводнений на западе ФРГ увеличилось до 141. Только в одном округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, погибли 98 человек, еще 670 пострадали.

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германия наводнение Армин Лашет
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