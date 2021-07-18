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Два иностранных атлета получили положительные результаты ПЦР-тестов в Токио

  /   Обновлено: 18 июля 2021 05:38
Спорт
Два иностранных атлета получили положительные результаты ПЦР-тестов в Токио
Global Look Press  /  Daisuke Asauchi/AFLO

Токио, 18 июля. Два иностранных спортсмена, которые проживают в Олимпийской деревне в Токио, сдали положительные тесты на заражение коронавирусом.

Соответствующей информацией поделился оргкомитет «Токио-2020». Личная информация спортсменов не разглашается для сохранения конфиденциальности.

Ранее врачи зафиксировали первый случай заражения коронавирусом на территории Олимпийской деревни в Токио. Его личные данные также держатся в секрете. При этом примерно 15 новых случаев заражения были зарегистрированы среди людей, которые связаны с организацией Олимпийских игр.

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олимпиада коронавирус COVID-19
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