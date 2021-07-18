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Названы лучшие натуральные напитки для улучшения сна

  /   Обновлено: 18 июля 2021 05:31
Общество
Названы лучшие натуральные напитки для улучшения сна
pixabay.com  /  Couleur

Москва, 18 июля. Натуральные напитки смогут стать хорошим аналогом снотворных препаратов для тех, кто не хочет лишний раз прибегать к фармакологическим средствам.

Одно из лучших средств для нормализации сна — вишневый сок, в котором содержится в большом количестве триптофан. Это аминокислота, необходимая для выработки гормона мелатонина, от которого и зависит человеческий сон и его качество. Двух стаканов сока в день достаточно, чтобы свести к минимуму неожиданные ночные пробуждения и облегчить процесс засыпания.

Не менее действенно работает ромашковый чай. Четыре столовые ложки на стакан кипятка раз в день на протяжении двух недель способны избавить от выраженных симптомов бессонницы, улучшат состояние кожи и помогут при простуде. Также эксперты рекомендуют индийский женьшень, который обладает успокаивающим эффектом, помогает организму расслабиться и подготовиться к отдыху. Причем большое значение имеет время засыпания: лучше ложиться спать в период, когда организм вырабатывает больше всего мелатонина, то есть примерно с 20:30 до 23:00 часов.

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