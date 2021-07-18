Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

Ташкент, 18 июля. Некоторые категории граждан Узбекистана обязали пройти вакцинацию от коронавируса. Решение было принято на заседании спецкомиссии республики по борьбе с коронавирусом.

Поставить прививки должны работники сервисных и торговых объектов, общепита, государственных и негосударственных медучреждений, сотрудников всех образовательных и культурно-развлекательных учреждений. Помимо этого пройти вакцинацию должны правоохранители, военнослужащие и работники предприятий пассажирских перевозок. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава, передает RT.

Эти категории граждан должны привиться первым компонентом до 1 сентября 2021 года. Массовая вакцинация в Узбекистане стартовала в апреле этого года. Прививки ставят российским препаратом «Спутник V», британско-шведской вакциной AstraZeneca и китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Ранее в Сан-Франциско ввели обязательную вакцинацию городских служащих. Обязательная вакцинация затронет около 35 тысяч сотрудников городских служб, включая полицию, пожарную охрану и чиновников мэрии.