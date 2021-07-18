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Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
Общество
Власти Узбекистана ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан
pixabay.com

Ташкент, 18 июля. Некоторые категории граждан Узбекистана обязали пройти вакцинацию от коронавируса. Решение было принято на заседании спецкомиссии республики по борьбе с коронавирусом.

Поставить прививки должны работники сервисных и торговых объектов, общепита, государственных и негосударственных медучреждений, сотрудников всех образовательных и культурно-развлекательных учреждений. Помимо этого пройти вакцинацию должны правоохранители, военнослужащие и работники предприятий пассажирских перевозок. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава, передает RT.

Эти категории граждан должны привиться первым компонентом до 1 сентября 2021 года. Массовая вакцинация в Узбекистане стартовала в апреле этого года. Прививки ставят российским препаратом «Спутник V», британско-шведской вакциной AstraZeneca и китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

Ранее в Сан-Франциско ввели обязательную вакцинацию городских служащих. Обязательная вакцинация затронет около 35 тысяч сотрудников городских служб, включая полицию, пожарную охрану и чиновников мэрии.

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узбекистан вакцинация коронавирус
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