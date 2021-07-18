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Мужчину разорвало пополам в ДТП в Южно-Сахалинске
Происшествия
Мужчину разорвало пополам в ДТП в Южно-Сахалинске
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Южно-Сахалинск, 18 июля. ДТП с участием легковушки произошло ранним утром 18 июля в Южно-Сахалинске.

Автомобиль на огромной скорости влетел в фонарный столб. От полученных травм 29-летний водитель скончался на месте. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, что легковушку сперва заносит, после чего она врезается в столб и разлетается на части. По предварительной информации, водитель уходил от погони сотрудников ГИБДД.

«Машину и тело пополам», — сообщил очевидец ДТП.

Недавно доктор биологических наук, специалист в области физиологии зрения и физиологии сна Иван Пигарев погиб в ДТП с электросамокатом в Москве, пишет «Парламентская газета».

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