Москва, 18 июля. Российский сенатор Алексей Пушков с иронией отнесся к надеждам Украины на помощь КНР В борьбе с Россией, отметив неспособность Киева проводить независимую политику.

По мнению Пушкова, к независимому существованию Украина неспособна генетически. Для этого у нее нет ни подлинной истории, ни полноценной идентичности, ни развитого национального начала, ни способной проводить независимую политику политической элиты.

Угрозы Киева показывают, что власти Украины неспособны к самостоятельности и лишь желают «присосаться» к какому-либо из центров силы, считает сенатор.

«Китай с его жесткой ориентацией на приоритет прибыли и соотношение цена-качество не заинтересован в Украине. А Украине, в свою очередь, нечего предложить Китаю. Пустая «угроза»», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Пушков заявил, что Британия является бывшей колониальной державой, которой киевские политики предоставляют возможность вновь почувствовать себя в пробковом шлеме и со стеком в руках.