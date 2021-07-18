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Заболевший COVID-19 Боярский вышел на связь с поклонниками из больницы

  /   Обновлено: 18 июля 2021 04:54
Общество
Заболевший COVID-19 Боярский вышел на связь с поклонниками из больницы
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Москва, 18 июля. Заразившийся коронавирусом Народный артист Российской Федерации Михаил Боярский вышел из клиники на связь и поблагодарил поклонников за беспокойство.

Боярский призвал к вакцинации от коронавируса, так как это поможет сохранить жизнь себе и близким. Артист готов встретиться с поклонниками на спектаклях. Об этом он написал на своем аккаунте в Instagram.

«Спасибо что переживаете, все хорошо!» — написал Боярский.

Известного российского актера и исполнителя Михаила Боярского 14 июля госпитализировали с симптомами коронавируса нового типа в Боткинскую больницу. Сначала Боярский находился дома, потом его увезли в больницу. Актер был вакцинирован, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

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боярский поклонники коронавирус
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