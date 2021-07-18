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«Никогда не пойму»: Бородина в разводе высказалась об изменниках

  /   Обновлено: 18 июля 2021 04:52
Шоу-бизнес
«Никогда не пойму»: Бородина в разводе высказалась об изменниках
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 18 июля. Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз жестко обозначила свою позицию по поводу супружеской неверности в своем Instagram.

Несмотря на развод с супругом Курбаном Омаровым, девушка не изменила своим принципам и продолжает отстаивать семейные ценности. По ее словам, недавно ей написала подписчица, которая попросила совета в ситуации романа с женатым мужчиной. Бородина предупредила, что обращаться к ней за поддержкой в таком вопросе нет смысла, потому что она никогда не поймет, зачем женщины в такой ситуации «превращают себя в мусор». Еще хуже в этой ситуации себя показывают сами неверные мужья, считает телеведущая.

«Если увидел и влюбился, то уходи и строй новое. А сидеть на двух стульях только уроды могут», — заявила она и призвала девушек не участвовать в «этой помойке».

Причины развода Бородиной с мужем до сих пор неизвестны, пара ревностно оберегает личную жизнь. Однако Омаров подчеркнул, что не давал повода подозревать его в измене.

Недавно Сергей Лазарев опубликовал видеозапись, где он исполняет песню Кэти Перри I Kissed a Girl. Подписчиков насмешил комментарий певца, в котором он признался, что до этого момента не вслушивался в текст песни.

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Ксения Бородина измена изменник
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