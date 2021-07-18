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«Меркель прямо послала»: в Сети оценили поездку Зеленского в Берлин
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«Меркель прямо послала»: в Сети оценили поездку Зеленского в Берлин
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В Сети опубликовали результаты встречи, а граждане их оценили.

Это последние переговоры с действующим главой немецкого правительства. Вероятно, это была завершающая попытка для украинского лидера найти с Германией взаимопонимание относительно газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Почему у Зеленского обручалка не на безымянном пальце? Или это кольцо безвластья?» — пошутил lowcreature.

Омикрон Киля считает, что Зеленский не зря ездил в Берлин. Украине дадут немного залежалой вакцины, так что это перемога.

«Да уж, Зеля не просто грошей не выпросил, его, как говорится, бабушка Меркель на три буквы прямо послала. Зеля после переговоров сказал, трубу нужно будет или пилить или сдать или продать», — отметил stepan.garba.

В ходе переговоров Зеленский еще раз обозначил позицию Украины относительно Крыма. Пользователь eugene.ardaev не понимает смысла подобных высказываний. Киев за последние годы проинформировал об этом всех вокруг. В таком случае не стоило ехать на переговоры с Меркель и повторять те же слова.

Ранее бывший посол Украины в США Олег Шамшур объяснил, почему Киев не может смириться с «Северным потоком — 2».

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