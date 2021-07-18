Диетолог Дианова назвала кашу, от которой следует отказаться летом

Москва, 18 июля. В жаркую погоду не следует употреблять манную кашу и любые каши на молоке, предостерегла врач-диетолог Нурия Дианова.

Манная каша может сослужить плохую службу в условиях высоких температур. Этот вид каши быстро усваивается и дает чувство сытости, однако оно быстро проходит. Человек может очень быстро снова захотеть есть, но в жару нередко попытка поесть сопровождается отсутствием аппетита или даже тошнотой, рассказала специалист в беседе с радио Sputnik.

Следует воздержаться и от каш на молоке. Молоко очень быстро портится в летний зной, поэтому каша тоже долго не простоит. Кроме того, летом есть прекрасная возможность добавлять в блюдо натуральные свежие фрукты и ягоды, заключила эксперт. Такой вариант также способствует усвоению витаминов и похудению. Если же сбрасывать вес хочется более целенаправленно, то недавно специалисты перечислили самые действенные диеты.