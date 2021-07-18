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Оценена скорость мутации коронавируса
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Оценена скорость мутации коронавируса
Наука
Оценена скорость мутации коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 июля. Мутации коронавируса происходят медленнее, чем у вируса гриппа, заявил основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Специалист отметил, что остановить эволюцию коронавируса невозможно. Но его мутации, в отличие от других типов вирусов, происходят медленно.

«Да, новые штаммы появляются постоянно. Но фактически за полтора года у коронавируса поменялись три аргинина в рецептор-связывающем домене (RBD-домене), что, по моему мнению, смешно называть быстрой мутацией», — сообщил ТАСС Исаев.

Ранее медицинский директор лаборатории Lifetime+ Кирилл Ювченко рассказал, как не спутать побочные эффекты от вакцины с симптомами коронавируса. По его словам, если вскоре после инъекции повысилась температура тела, а в месте укола пациент почувствовал боль, беспокоиться не стоит. Настораживать должно отсутствие реакции организма на препарат, считает врач.

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