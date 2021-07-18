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Психологи рассказали, почему люди выбирают карьеру в ущерб отношениям
Общество
Психологи рассказали, почему люди выбирают карьеру в ущерб отношениям
pixabay.com  /  StartupStockPhotos

Москва, 18 июля. Большинство россиян карьера волнует больше развлечений, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Исследование показало, что 88% россиян старше 45 лет предпочитают поиску удовольствий карьеру. В топ-5 приоритетов участников опроса вошли семья и дом (98%), свободное время и отдых (95%), дружба (92%), любовь (91%) и работа (88%). Кроме того, опрос показал, что происходящее в стране людей волнует больше, чем секс — 81% против 80%, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению сексолога Надежды Петрасовой, причины того, что люди в ущерб отношениям сосредотачиваются на карьере, могут быть разными. По словам специалиста, речь может идти о приоритетах или сублимации сексуальной энергии. Психолог Евгения Лютова полагает, что у людей возникают проблемы с устройством личной жизни на фоне сложностей в общении.

Специалист считает, что современные средства коммуникации позволяют построить отношения даже сосредоточенным на карьере индивидуумам.

«Для занятых людей есть приложения для знакомств. Это огромная экономия времени, и по анкетам сразу понятно, какой тип отношений ищет тот или иной человек», — отметила Лютова.

Ранее сообщалось, что 19% россиян хотели бы уехать в другой регион при условии дистанционной работы. Больше всего респонденты хотели бы переехать в Калининград, Санкт-Петербург и Сочи.

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опрос развлечения карьера
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