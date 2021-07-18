Инфекционист Викулов объяснил влияние жаркой погоды на COVID-19

Москва, 18 июля. Жаркая погода не только не сдерживает распространения коронавирусной инфекции, но и во многих случаях способствует тяжелой форме COVID-19.

Такое происходит из-за слабого здоровья россиян, объяснил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов в беседе с радио Sputnik. Многие жители нашей страны имеют патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, которые становятся еще более опасными в жаркую погоду. Такие же люди могут гораздо тяжелее переносить COVID-19.

Кроме того, ухудшает ситуацию обезвоживание, которое развивается как на фоне болезни, так и на фоне жаркой погоды. Недавно врачи посоветовали перенесшим COVID-19 россиянам мониторить свое состояние при помощи фитнес-браслета, который может фиксировать показания сердечного ритма и другие важные параметры.