Научный журнал опроверг материал об опасности ношения масок для детей

Берлин, 18 июля. Журнал JAMA Pediatrics отозвал опубликованную две недели назад статью скандального ученого о вреде медицинских масок для детского здоровья.

Автор материала — не врач и не вирусолог, а немецкий психолог и философ Харальд Валах, который уже запомнился научному обществу статьей о высокой смертности людей из-за вакцинации против коронавируса. После нее с ним разорвал сотрудничество Познанский медицинский университет имени Кароля Марцинковского.

Статья о масках привлекла внимание специалистов, которые раскритиковали исследование и указали на ошибки, неточности и заблуждения. Автор пытался отвечать на комментарии и отстаивать свою точку зрения, но быстро столкнулся с нехваткой аргументов. В итоге руководство издания отозвало статью, отметив, что методология и предмет материала вызывает сомнения.

Недавно ученые объяснили, почему коронавирус адаптируется к человеку и по какой причине эта адаптация опасна. По мнению специалистов, вирус сейчас быстрее проникает в клетки организма, из-за чего становится все заразнее.