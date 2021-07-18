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Терапевт объяснил, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию
Общество
Терапевт объяснил, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию
Global Look Press  /  Chilean Presidential Palace / XinHua

Москва, 18 июля. Терапевт широкого профиля Татьяна Романенко и врач-терапевт Виктор Лишин объяснили, что пожилые люди легче переносят вакцинацию из-за слабого иммунитета.

Люди молодой возрастной группы переносят вакцинацию тяжелее из-за более сильной иммунной системы и, соответственно, более сильного иммунного ответа, рассказали медики в беседе с URA.RU.

Врачи порекомендовали в случае плохого самочувствия после вакцинации, температуры выше 38 принимать жаропонижающие препараты, а при аллергии —антигистаминные средства. После прививки несколько дней лучше не пить алкоголь и не увлекаться физическими нагрузками.

Недавно ученые посоветовали после COVID-19 контролировать свое состояние при помощи фитнес-браслетов. В частности, это касается пациентов, которые перенесли заболевание тяжело и несколько месяцев страдают от повышенного сердечного ритма.

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