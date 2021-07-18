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Женщины способны определять готовность мужчины к случайному сексу по лицу
Общество
Женщины способны определять готовность мужчины к случайному сексу по лицу
pixabay.com

Сидней, 18 июля. Представительницы женского пола могут по лицу мужчины определить, готов ли он к случайному сексу. Соответствующее исследование провели австралийские ученые.

Ученые опросили 103 молодых мужчины на предмет того, готовы ли они на случайный секс. После чего их сфотографировали и попросили 65 добровольцев обоих полов определить, способен ли каждый из участников на случайную связь, пишет Evolution and Human Behavior.

Женщины смогли угадать настрой мужчин, взглянув на фотографию. Точность оказалась 100%, поскольку ученые сверили ответы с анкетами, которые заполняли представители сильного пола. Исследование показало, что мужчины с более широким лицом и носом, тонкими губами и сильной линией подбородка чаще настроены на случайный секс.

Недавно врач-сексопатолог Юрий Прокопенко рассказал, какой процент мужчин и женщин готовы простить измену партнера, передает «Парламентская газета».

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