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Железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой остановили из-за наводнения
Происшествия
Железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой остановили из-за наводнения
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Дрезден, 18 июля. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn остановил сообщение между Дрезденом и Прагой до воскресенья из-за наводнения.

Недавно власти Швейцарии сообщили о приостановке железнодорожного сообщения Бад-Шандау и Дечина. Решение было принято из-за наводнения с оползнями в регионе.

Железнодорожный концерн передает, что сообщение будет закрыто до 18 июля. Решение распространяется на маршруты Гамбург — Берлин — Дрезден — Прага, сообщает ТАСС.

Ранее власти Германии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за наводнения на юго-востоке Баварии. ЧС распространилась на район Берхтесгаденер-Ланд.

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