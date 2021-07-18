Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 04:11
04:07
Общество
Инфекционист Викулов объяснил влияние жаркой погоды на COVID-19
04:05
Общество
Научный журнал опроверг материал об опасности ношения масок для детей
04:00
Шоу-бизнес
Воплощение мужского обаяния: режиссер Гузэль Киреева об актере Андрее Ильине
03:57
Общество
Терапевт объяснил, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию
03:40
Общество
Женщины способны определять готовность мужчины к случайному сексу по лицу
03:30
Происшествия
Железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой остановили из-за наводнения
03:29
Общество
Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках
03:07
Общество
Юрист назвал частые ошибки при получении наследства
03:03
Происшествия
Режим ЧС объявлен из-за наводнения на юго-востоке Баварии
03:03
Происшествия
Дожди и грозы привели к локальным подтоплениям в Австрии
Все новости

Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках
Общество
Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках
pixabay.com

Москва, 18 июля. Запчасти, уже бывшие в употреблении, могут не только не подойти современному автомобилю из-за программной несовместимости, но и повысить риск поломок и ДТП.

Ни в коем случае нельзя покупать на авторазборках запчасти, которые относятся к безопасности. Такие детали часто привязываются к VIN-номеру конкретного автомобиля и потому будут бесполезны при необдуманной покупке. Как правило, это рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля, пояснил директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров в беседе с «Прайм».

Также есть запчасти, исправность которых невозможно проверить точно, как и их «анамнез» — как долго они были в эксплуатации, подвергались ли они каким-либо последствиям и так далее. К этой категории относятся такие детали, как карданные и приводные валы, а также подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.

Недавно в Москве 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения сбила на улице Авиаторов троих детей. Двое из них скончались в больнице, водительницу отправили под домашний арест до 15 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках
автомобиль авторазборка запчасть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru