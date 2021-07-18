Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках

Москва, 18 июля. Запчасти, уже бывшие в употреблении, могут не только не подойти современному автомобилю из-за программной несовместимости, но и повысить риск поломок и ДТП.

Ни в коем случае нельзя покупать на авторазборках запчасти, которые относятся к безопасности. Такие детали часто привязываются к VIN-номеру конкретного автомобиля и потому будут бесполезны при необдуманной покупке. Как правило, это рулевые рейки, блоки управления, различные сервоприводы вспомогательных элементов автомобиля, пояснил директор по сервису и запасным частям «Авилон Мерседес-Бенц» Павел Сидоров в беседе с «Прайм».

Также есть запчасти, исправность которых невозможно проверить точно, как и их «анамнез» — как долго они были в эксплуатации, подвергались ли они каким-либо последствиям и так далее. К этой категории относятся такие детали, как карданные и приводные валы, а также подушки безопасности, пиропатроны ремней безопасности, блоки управления вспомогательными системами активной и пассивной безопасности.

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