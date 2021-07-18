Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июля 04:11
04:07
Общество
Инфекционист Викулов объяснил влияние жаркой погоды на COVID-19
04:05
Общество
Научный журнал опроверг материал об опасности ношения масок для детей
04:00
Шоу-бизнес
Воплощение мужского обаяния: режиссер Гузэль Киреева об актере Андрее Ильине
03:57
Общество
Терапевт объяснил, почему пожилые люди легче переносят вакцинацию
03:40
Общество
Женщины способны определять готовность мужчины к случайному сексу по лицу
03:30
Происшествия
Железнодорожное сообщение между Дрезденом и Прагой остановили из-за наводнения
03:29
Общество
Водителям объяснили, какие запчасти опасно покупать на авторазборках
03:07
Общество
Юрист назвал частые ошибки при получении наследства
03:03
Происшествия
Режим ЧС объявлен из-за наводнения на юго-востоке Баварии
03:03
Происшествия
Дожди и грозы привели к локальным подтоплениям в Австрии
Все новости

Юрист назвал частые ошибки при получении наследства

  /   Обновлено: 18 июля 2021 03:07
Общество
Юрист назвал частые ошибки при получении наследства
pixabay.com

Москва, 18 июля. Юрист Светлана Петропольская рассказала, какие ошибки могут лишить наследства.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что незнание закона и нежелание обратиться к юристу за разъяснениями могут обернуться потерей времени и своей доли. Закон имеет различные правовые тонкости — в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие как обязательная доля.

Второй частой ошибкой является пропуск сроков на вступление на наследство — шести месяцев. В большинстве случаев это происходит не по уважительным причинам.

Также распространенной ошибкой наследников является непристойное поведение по отношению к наследодателю при его жизни, а именно моральное давление на наследодателя, угрозы, оскорбления и прочее. В итоге наследство оспаривается в суде и перераспределяется между другими наследниками.

Ранее адвокат рассказала о важном этапе получения наследства внебрачными детьми. В частности, при обращении в суд человек должен объяснить, для чего ему нужно установить родство.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юрист назвал частые ошибки при получении наследства
наследство юрист процесс наследования
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru