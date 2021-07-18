Юрист назвал частые ошибки при получении наследства

Москва, 18 июля. Юрист Светлана Петропольская рассказала, какие ошибки могут лишить наследства.

Специалист в беседе с «Праймом» отметила, что незнание закона и нежелание обратиться к юристу за разъяснениями могут обернуться потерей времени и своей доли. Закон имеет различные правовые тонкости — в частности, гражданское законодательство содержит такое понятие как обязательная доля.

Второй частой ошибкой является пропуск сроков на вступление на наследство — шести месяцев. В большинстве случаев это происходит не по уважительным причинам.

Также распространенной ошибкой наследников является непристойное поведение по отношению к наследодателю при его жизни, а именно моральное давление на наследодателя, угрозы, оскорбления и прочее. В итоге наследство оспаривается в суде и перераспределяется между другими наследниками.

Ранее адвокат рассказала о важном этапе получения наследства внебрачными детьми. В частности, при обращении в суд человек должен объяснить, для чего ему нужно установить родство.