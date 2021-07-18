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Режим ЧС объявлен из-за наводнения на юго-востоке Баварии

  /   Обновлено: 18 июля 2021 03:03
Происшествия
Режим ЧС объявлен из-за наводнения на юго-востоке Баварии
Global Look Press  /  Anthony Dehez/Belga News Agency

Мюнхен, 18 июля. Режим ЧС объявлен из-за наводнения на юго-востоке Баварии, сообщило вечером в субботу управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн.

По данным ведомства, режим ЧС объявлен в районе Берхтесгаденер-Ланд. В общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен сложилась особенно сложная ситуация, ряд домов подтоплены. Власти рекомендовали жителям покинуть нижние этажи зданий и воздержаться от выхода на улицу.

Эксперты считают, что уровень воды в реках Тиролер Ахен, Берхтесгаденер Ахе и Траун в ночь на воскресенье может резко подняться. В Берхтесгаденер Ахе уровень воды уже выше ранее прогнозируемого на 1,5 м, сообщает ТАСС. Напряженная ситуация складывается на востоке Саксонии, где в течение 24 часов в субботу выпало 100 литров осадков на квадратный метр.

Ранее сообщалось, что в спасательных операциях задействованы более 19 тысяч работников экстренных служб ФРГ. Специалисты продолжают работать в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе страны. При разрушительном наводнении погибли не менее 133 человек.

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