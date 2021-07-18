Дожди и грозы привели к локальным подтоплениям в Австрии

Вена, 18 июля. Обильные дожди с грозами стали причиной локальных подтоплений в некоторых регионах Австрии в субботу, сообщила Австрийская служба по предупреждению стихийных бедствий.

Из-за ливней вышла из берегов река, что вызвало наводнение в центре Халлайна, в федеральной земле Зальцбург. О подтоплениях сообщают некоторые регионы востока Австрии. В настоящее время информации о жертвах и разрушениях нет.

Для многих районов Австрии действует предупреждение о возможной угрозе наводнений. В стране целый день не прекращаются дожди и грозы.

Ранее сообщалось, что сильное наводнение произошло в субботу на восточных территориях Франции. Спасатели рекомендовали населению оставаться в безопасном месте.