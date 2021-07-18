Три пары сочетались браком в отреставрированном Северном речном вокзале Москвы

Москва, 18 июля. Первые церемонии бракосочетания провели в отреставрированном здании Северного речного вокзала в столице, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

В стенах отреставрированного речного вокзала в субботу, 17 июля, заключили брак три пары. По данным ЗАГС, все больше молодоженов в Москве выбирают неординарный формат регистраций брака, поэтому в городе были открыты две необычные локации, на которых бракосочетания проводят вечером и ночью.

«На доступные даты уже заняты все места, около 20 пар поженятся на площадках транспортного комплекса», — сообщил Москвы ТАСС представитель ЗАГС.

Станция метро «Маяковская» стала второй необычной площадкой для заключения брака. На станции во время церемонии будут присутствовать только молодожены и их гости, уточняет агентство.

Ранее Северный речной вокзал Москвы признали одним из лучших мировых проектов архитектуры и дизайна на конкурсе A`Design Awards. Проект вокзала стал лауреатом в номинации «Градостроительство и городской дизайн».