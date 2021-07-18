Германию накроет наводнение исторического масштаба

Берлин, 18 июля. Уровень воды в реках на юго-востоке страны почти на 1,5 метра выше прогнозируемого. Об этом сообщило издание FOCUS Online в субботу.

Метеоролог Ян Шенк предупреждает, что в ночь на воскресенье уровень воды в реках Берхтесгаденер Ахе, Траун и Тиролер Ахен может резко подняться. Уже сейчас ряд домов подтопило.

«Сегодня утром все еще были очень уверены, что будет только небольшое наводнение, а не приливная волна. Но в настоящее время уровень Берхтесгаденской Ахе уже на 1,5 метра выше прогнозируемого», – сообщил он.

Из-за наводнения в районе Берхтесгаденер-Ланд власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает RT.

Напомним, что количество жертв наводнения в Германии увеличилось до 141 человека. Вода на западе страны не щадит ни дома, ни автомобили, ни больницы, ни человеческие жизни.