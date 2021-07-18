Офтальмолог рассказал об опасности смартфонов для иммунитета

, 18 июля. Продолжительное использование смартфона или компьютера вредит иммунитету из-за возникновения синдрома сухого глаза, заявил офтальмолог Игорь Азнаурян.

Доктор медицинских наук в эфире радио Sputnik рассказал, что при подсыхании роговицы слезная железа активизирует выработку влаги. В процесс моргания происходит увлажнение глаза.

Однако когда человек смотрит в экран, он не моргает. Это приводит к развитию синдрома сухого глаза, заявил специалист.

Врач отметил, что развитие «синдрома» снижает местный иммунитет. Все летающие в воздухе микробы попадают в глаза, из-за чего развивается разнообразная инфекция.

Азнаурян порекомендовал применять глазные капли, чтобы избежать неприятных последствий использования гаджетов. Они не полностью заменяют слезную жидкость, но могут поддержать состояние глаза.

Ранее сообщалось, что британка закапала себе глаза клеем во время просмотра «Места под солнцем». Женщина из-за невнимательности перепутала емкости.