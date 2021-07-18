Сын Децла выпустил первый клип на песню под названием «Dzen»

Москва, 18 июля. Сын Децла, Меркурий Антоний Иоанн Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип под названием «Dzen».

Музыканту 16 лет, и он решил пойти по стопам своего знаменитого отца — писать рэп. Первый клип юного рэпера можно посмотреть на YouTube. В своей песне молодой человек рассказывает, что ему не помогает его дед, именитый продюсер Александр Толмацкий. Он также говорит, что сегодня «хип-хоп уже не музыка, а лицо».

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий ранее негативно оценил первый трек своего внука, который тот записал в свои 15 лет. По словам Толмацкого, юноше нужно заниматься другими вещами — хорошо учиться и поддерживать отношения с родственниками, а творчество должно оставаться хобби.