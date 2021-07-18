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Сын Децла выпустил первый клип на песню под названием «Dzen»
Шоу-бизнес
Сын Децла выпустил первый клип на песню под названием «Dzen»
Невские Новости  /  Анастасия Борисенко

Москва, 18 июля. Сын Децла, Меркурий Антоний Иоанн Киселев, выступающий под псевдонимом Juzeppe Junior, выпустил свой дебютный клип под названием «Dzen».

Музыканту 16 лет, и он решил пойти по стопам своего знаменитого отца — писать рэп. Первый клип юного рэпера можно посмотреть на YouTube. В своей песне молодой человек рассказывает, что ему не помогает его дед, именитый продюсер Александр Толмацкий. Он также говорит, что сегодня «хип-хоп уже не музыка, а лицо».

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий ранее негативно оценил первый трек своего внука, который тот записал в свои 15 лет. По словам Толмацкого, юноше нужно заниматься другими вещами — хорошо учиться и поддерживать отношения с родственниками, а творчество должно оставаться хобби.

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