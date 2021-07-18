Россиянам рассказали, какую настройку смартфона нужно немедленно отключить

Москва, 18 июля. Эксперты по кибербезопасности посоветовали отключить всплывающие уведомления, которые часто могут выдать постороннему человеку конфиденциальную информацию.

Уведомления могут нести в себе следующие важные данные: пароли или логины, информацию банковского счета, деловые и личные переписки, которыми при желании может воспользоваться злоумышленник, рассказал Виктор Чебышев, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» в беседе с «Российской газетой».

Для того, чтобы не выдать лишнего заглядывающему через плечо человеку, в мобильных операционных системах есть функция скрытия текста нотификации. Также можно настроить смартфон таким образом, чтобы уведомления приходили только на разблокированный гаджет, а не всплывали на заблокированном экране. Для этого нужно зайти пункт «Настройки», прокрутить вниз до нужно вам приложения и урегулировать «Уведомления».

Недавно россиян предупредили, что старые смартфоны не следует выбрасывать в обычный мусорный бак или урну. В этом случае можно нанести серьезный урон окружающей среде.