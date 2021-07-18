Россиян предупредили об опасности автоматического подключения к Wi-Fi

Москва, 18 июля. Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов посоветовал всегда отключать Wi-Fi, когда он не используется.

По словам специалиста, злоумышленник может создать фальшивую точку доступа с аналогичным легитимной точке названием. Это особенно опасно, так как наши устройства могут автоматически подключаться к открытым Wi-Fi-сетям.

«Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится. После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и т.д.», — сообщил агентству «Прайм» Герасимов.

Определенные данные без подтверждения могут собирать даже легитимные открытые Wi-Fi-сети, предупредил эксперт.

Вместе с поддельной точкой злоумышленники могут создать Captive Portal, который требует от пользователя выполнить определенные действия для получения доступа в интернет. С его помощью мошенники могут собирать персональные данные пользователей, их логины и пароли, подчеркнул эксперт.

Ранее IT-специалист Дмитрий Галов рассказал, как защитить Wi-Fi от подключения соседей. Частым признаком такого подключения является снижение скорости.